La reunion dei Pooh a Sanremo 2020 non ci sarà: “Abbiamo preso altre strade” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La reunion dei Pooh a Sanremo 2020 non ci sarà. Il gruppo composto da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli per il ritorno nel 2016 hanno detto no ad Amadeus che invece avrebbe desiderato di rivederli sul palco per festeggiare insieme il compleanno a cifra tonda della kermesse. Sfuma la reunion dei Pooh a Sanremo 2020 Non si sarebbe trattato di una reunion vera e propria, ma di un modo per festeggiare il trentennale di Uomini Soli con la quale i Pooh hanno partecipato al Festival di Sanremo 1990 e vinto nella categoria Campioni. A prendere la parola è Roby Facchinetti, che ha spiegato il motivo per il quale hanno deciso di non prendere parte alla manifestazione, seppure come super ospiti. "Se avessimo accettato, avremmo riacceso le speranze dei fan dopo il tour d'addio e creato false aspettative. Non ci sembrava il caso. A malincuore ... Leggi la notizia su optimaitalia

