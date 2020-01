Il Signore degli Anelli, Amazon svela ufficialmente il cast principale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo le indiscrezioni, i nomi non confermati, e gli addii svelati, ci pensa Amazon Studios all'incontro dedicato al TCA (Television Critics Association) winter press tour a svelare definitivamente i nomi che compongono il cast principale della serie de Il Signore degli Anelli.Vengono confermati i nomi già svelati dalla stampa americana come Robert Aramayo che ha recentemente il posto di Will Poulter costretto a lasciare la serie tv a causa di una sovrapposizione con altri impegni sorta dopo la decisione di rinnovare la serie per una seconda stagione, cambiando i piani di produzione, con una pausa prevista dopo i primi due episodi girati per sistemare le idee e valutare il prodotto. Aramayo è un attore inglese visto in passato in Mindhunter e prossimamente in Behind Her Eyes di Netflix.Il Signore degli Anelli, Amazon svela ufficialmente il cast principale pubblicato ... Leggi la notizia su blogo

