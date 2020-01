Fisco: Ag. Entrate, online modelli 2020 730, 770 e certificazione unica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, certificazione unica, Iva e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello Iva/2020, della casella ‘Esonero dal visto di conformità’ nel riquadro per la firma. Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico. Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

