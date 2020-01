Emilia Romagna, l’appello di Marescotti: “Votate contro Lega, è un partito fascistoide. Salvini? Un bullo cialtrone che non capisce una minchia” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Elezioni regionali in Emilia Romagna? Ho fatto un appello al voto, affinché la Lega non vinca, perché credo davvero che ci sia un pericolo per la democrazia e per la nostra libertà. Non sono per Bonaccini, né sono del Pd, ma con questo partito faremo i conti dopo. Coi fascisti, invece, i conti li abbiamo chiusi l’8 settembre del ’43. La Lega è un partito fascistoide. Quindi, bisogna votare contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “La Zanzara”, su Radio24, dall’attore ravennate Ivano Marescotti, il quale, nei giorni scorsi, sul suo profilo Facebook ha pubblicato un durissimo video contro la Lega in vista delle regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna. Marescotti, che si rende protagonista di un serrato botta e risposta con Giuseppe Cruciani, ribadisce: “Se uno è razzista, è comunque fascista. E se uno è fascista, è razzista. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

