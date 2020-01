'DOOM Eternal è il miglior gioco che abbiamo mai realizzato' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo esplosivo trailer di DOOM Eternal di id Software è stato pubblicato poco fa e, per l'occasione, il lead engine programmer Billy Khan voleva far conoscere ai fan le sue idee sul gioco. In breve, crede che sia il "miglior gioco che abbiamo mai realizzato." Il che suona molto simile alla dichiarazione del settembre 2019 del director Marty Stratton.Khan ha continuato affermando che "è geniale. Non vedo l'ora che tutti finalmente lo giochino. Va liscio come l'olio. Il combattimento è fluidissimo. id Tech7 sta spingendo moltissimi dettagli geometrici. La qualità dell'immagine è sbalorditiva".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

