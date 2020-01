Cislago: non possono pagare la Tassa rifiuti? Lavoreranno per il Comune (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non possono pagare la Tassa rifiuti o altri tributi comunali? A Cislago c’è il baratto amministrativo: alcuni cittadini hanno accettato di pagare i debiti col Comune attraverso lavori di pubblica utilità a beneficio della popolazione. Qualche esempio? Un cislaghese che ha un arretrato della Tari di 230 euro (avviso di pagamento del 2019) ha accettato la proposta di fare uno “scambio” di lavoro per vedersi azzerare la somma: dovrà lavorare 33 ore e mezzo (7,5 euro all’ora) per complessivi 250 euro, comprensivi dei 20 euro di copertura assicurativa. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

