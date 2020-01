Bruno Arena, dopo l’aneurisma cerebrale torna al cinema con i Fichi d’India (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sette anni dopo l’aneurisma cerebrale che lo ha colpito mandandolo in coma, Bruno Arena torna al cinema con I Fichi d’India, il duo comico che con l’amico Max Cavallari l’ha reso celebre ai tempi di Zelig. La notizia arriva proprio a pochi giorni dal suo 63esimo compleanno: sarà tra i protagonisti del film “Uno di noi“, commedia d’azione che uscirà nel 2021, assieme al figlio Gianluca. Bruno Arena sta affrontando una lunga riabilitazione ma il peggio è ormai alle spalle. “Quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film ‘Uno di noi’. Grazie a Sheila Capriolo per le foto nelle quali sono ritratti anche Rosy Arena e Gianluca Arena”, si legge tra i messaggi pubblicati dai fan di Arena sulla pagina Facebook del film. Le riprese del film inizieranno in estate, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

