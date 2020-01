Autostrade, parla Mion: “Fatti troppi errori, rischiamo perdite miliardarie” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il presidente di Edizione Holding riparte dal disastro del ponte Morandi. “Siamo consapevoli degli errori commessi”, confessa Mion. Autostrade per l’Italia fa mea culpa per i tanti e gravi errori commessi nell’ultimo periodo. Questo è il succo del discorso fatto nelle scorse ore da Gianni Mion. Il presidente di Edizione Holding, società controllata dalla famiglia … L'articolo Autostrade, parla Mion: “Fatti troppi errori, rischiamo perdite miliardarie” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

