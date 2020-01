Verificare la compatibilità del televisore con nuovo digitale terrestre DVB-T2: prime regioni coinvolte (Di martedì 14 gennaio 2020) C'è un modo per Verificare la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2? In questi primi giorni del 2020 non si fa che parlare della nuova tecnologia e non a torto visto che sono prossimi i primi cambiamenti per la ricezione dei canali televisivi. Per chi possiede già un apparecchio e preferirebbe non cambiarlo, ecco qualche utile consiglio. In che modo Verificare la compatibilità dei televisori meno recenti? C'è una sorta di spartiacque per la tecnologia DVB-T2 sui televisori e questo è fissato all'anno 2017. Chi ha acquistato un nuovo apparecchio prima di questa data, ha scarsa possibilità di avere a casa un dispositivo idoneo a trasmettere le reti secondo la nuova tecnologia. Al contrario, chi possiede qualcosa di più recente può dormire quasi sonni tranquilli. Per Verificare se il proprio televisore non avrà problemi con il ... Leggi la notizia su optimaitalia

