Svizzera, soppresso il cane sequestrato all'aeroporto di Ginevra (Di martedì 14 gennaio 2020) Alla fine è stato soppresso il povero cucciolo di 10 mesi che era stato fermato all'aeroporto di Ginevra, in Svizzera, perché non aveva la vaccinazione antirabbica. Il veterinario cantonale della città Svizzera aveva annunciato la soppressione del cane, anche se in molti si sono attivati per potergli salvare la vita. A quanto pare inutilmente. Aveva fatto discutere il sequestro di un cane avvenuto pochi giorni fa all'aeroporto di Ginevra, in Svizzera. Il cane aveva 10 mesi. Arrivava dall'Ucraina e probabilmente doveva essere consegnato alla sua nuova famiglia, dalla quale però non è mai arrivato. Il cane è entrato nel paese europeo sprovvisto della vaccinazione antirabbica e senza gli anticorpi necessari. Entro 10 giorni il cane, secondo quanto riportato dalle autorità locali, lo ...

nebbiafatata : Niente da fare: il cucciolo è stato soppresso. Il veterinario cantonale ha rispettato la legge? - Ticinolibero - Mari19660 : RT @BullaPupa: ????????VERGOGNA ASSASSINIIIII ERA SOLO UN CUCCIOLOOOOOOO ASSASSINIIIIIIII?????????????????? - Emilystellaemi2 : RT @BullaPupa: ????????VERGOGNA ASSASSINIIIII ERA SOLO UN CUCCIOLOOOOOOO ASSASSINIIIIIIII?????????????????? -