Scontro tra treni della metro a Napoli: ci sarebbero feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Questa mattina intorno alle 7 c’è stato un incidente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. C’è ancora confusione sull’esatta dinamica di quanto accaduto. Sembra che il macchinista di uno dei convogli sia ferito, mentre SkyTg24 rivela che anche un passeggero riporterebbe delle ferite non gravi. Scontro tra treni Le notizie che arrivano da Napoli sono ancora frammentarie, ma sembra che ci sia stato uno Scontro tra un treno con dei passeggeri a bordo e uno che veniva dalla direzione contraria. Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze e l’Anm ha deciso di sospendere la tratta. L'articolo Scontro tra treni della metro a Napoli: ci sarebbero feriti proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

