Roma, Luzzi cade e si frattura una spalla alla feste dei 60 anni di “Tutto il calcio minuto per minuto” (Di martedì 14 gennaio 2020) Ezio Luzzi cade e si frattura l’omero di una spalla. È successo alla festa di compleanno “Tutto il calcio minuto per minuto” venerdì sera: l’ex radiocronista di 86 anni a Roma durante la diretta della puntata speciale sui 60 anni della trasmissione è inciampato in un gradino ed è caduto. Rialzato grazie all’aiuto dei due colleghi Riccardo Cucchi e Filippo Corsini, è poi rimasto in studio per altre due ore, fino alla fine della diretta. All’apparenza sembrava nulla di grave: Luzzi ha scherzato e raccontato aneddoti sui tanti anni passati alla radio e negli stadi. E invece aveva una spalla fratturata, come ha comunicato via Facebook successivamente il collega Enzo Del Vecchio rispondendo ai tanti fan dell’ex radiocronista. A breve Luzzi verrà operato alla clinica Romana Villa Stuart dove si trova ricoverato anche il giovane centrocampista della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

