Ricavi 2018/2019, Barcellona in testa e Juventus nella top ten (Di martedì 14 gennaio 2020) Ricavi 2018/2019, Barcellona in testa e Juventus nella top ten secondo la Deloitte Football Money League 2020 Il Barcellona, come mai era accaduto in precedenza, nel 2018/2019 ha raggiunto la vetta della classifica dei Ricavi delle società di calcio. Ad annunciarlo la Deloitte Football Money League 2020, secondo la quale i blaugrana avrebbero scavalcato i rivali del Real Madrid nella speciale graduatoria con un fatturato di 840 milioni di euro. Al secondo posto proprio i blancos di Florentino Perez, quindi il Manchester United. La Juventus, miglior società italiana, grazie a Ricavi per 459,7 milioni di euro si posiziona al decimo posto recuperando una posizione rispetto all’anno precedente. nella top20 anche l’Inter targata Suning, in grande crescita, la Roma e il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

