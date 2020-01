Porto Marghera, persona investita sui binari. Treni in ritardo (Di martedì 14 gennaio 2020) È avvenuta una tragedia vicino alla stazione di Venezia Porto Marghera, una persona è stata investita e uccisa sui binari da un treno. Si sospetta un suicidio. A causa di questo incidente, i Treni hanno subito un ritardo fino a 120 minuti. Si pensa ad un possibile suicidio quello che è avvenuto questa mattina, una persona è stata travolta e uccisa da un treno. Sono in corso gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, l’incidenza ha creato molti disagi alla circolazione, i Treni hanno subito ritardi fino a 120 minuti. La vittima è stata uccisa da un treno all’altezza del complesso Vega, tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. Le autorità sospettano un suicidio ma attualmente sono in corso tutti gli accertamenti da parte della Polfer. I Treni coinvolti nell’incidente ... Leggi la notizia su bigodino

