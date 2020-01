La Corte d' Appello di Torino | C' è un nesso tra uso del cellulare e alcuni tipi di

Una sentenza della Corte d’Appello di Torino mette in relazione uso del cellulare e tumori : “Uso prolungato pericoloso” : L’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che, oggi – martedì 14 gennaio – ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da Roberto Romeo, dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico, che TPI aveva intervistato. cellulare e tumori: la correlazione Secondo la Corte, “esiste una legge ...

L’uso prolungato del cellulare può causare tumori alla testa : la sentenza della Corte d’Appello : Una sentenza destinata ad aprire un dibattito pubblico a livello nazionale e internazionale: l’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. La corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Ivrea – emessa nel 2017 – sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia (Romeo), colpito da neurinoma del nervo acustico. Il caso Romeo è dunque il primo nella storia ...

"L'uso prolungato del cellulare può causare il tumore" : la sentenza della Corte d'Appello : L’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Il pronunciamento riapre il dibattito, ma l’estate scorsa un rapporto curato da Istituto Superiore di Sanità, Arpa ...

Tumori alla testa e uso del cellulare - riconosciuto il nesso. La sentenza della Corte d'Appello di Torino : Il telefono cellulare può causare Tumori se utilizzato in modo prolungato. Lo sostiene la Corte d'Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale...

Torino - la sentenza della Corte d’Appello stabilisce un nesso tra uso del cellulare e tumori : Tutto nasce dalla denuncia presentata da un dipendente che puntava il dito contro la società per cui lavorava accusandola di essere in parte responsabile della formazione di un tumore all’orecchio: l’uomo infatti avrebbe utilizzato il telefonino più di tre ore al giorno per diversi anni per completare incarichi lavorativi. E la Corte d’Appello di Torino gli ha dato ragione: il nesso tra l’utilizzo e la malattia infatti ...

Tumori alla testa - la sentenza della Corte d'Appello di Torino : «Possono essere causati dal cellulare» : Il telefono cellulare può causare Tumori se utilizzato in modo prolungato. Lo sostiene la Corte d'Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale...

Cellulare e tumori - Corte di appello di Torino conferma : “Nesso tra uso e cancro all’orecchio. Spesso studiosi sono in conflitto d’interesse” : Il tumore al nervo acustico dell’orecchio destro che ha colpito Roberto Romeo è stato causato dall’uso del Cellulare. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice Luca Fadda, che nell’aprile 2017 aveva condannato l’Inail a riconoscere una rendita da malattia professionale all’ex tecnico della Telecom per l’uso “abnorme” del telefonino, dovuto al suo lavoro, nel periodo ...

Torino - la Corte d’Appello : “L’utilizzo prolungato del cellulare causa il tumore” : C'è un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e l'insorgenza di alcune tipologie di tumore. Confermata la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom, che aveva usato il telefonino per più di tre ore al giorno e si era poi ammalato. Inail condannata al pagamento di un’indennità di circa 500 euro al mese per tutta la vita della vittima.Continua a leggere

La sentenza della Corte d’Appello di Torino sull’uso del cellulare che può causare tumori alla testa : L’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Il pronunciamento riapre il dibattito, ma l’estate scorsa un rapporto curato da Istituto Superiore di Sanità, Arpa Piemonte, Enea e ...

L’uso del cellulare può causare tumori alla testa : la sentenza della Corte d’appello di Torino : L’uso prolungato del cellulare può causare tumori alla testa: è quanto emerge dalla decisione della Corte d’Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Il pronunciamento riapre il dibattito. Solo pochi mesi fa un rapporto curato da Istituto Superiore di Sanità, Arpa ...

Trump twitta - sì al muro col Messico Corte d'Appello ribalta sentenza : Donald Trump, con un tweet annuncia di aver ottenuto il via libera per la costruzione del muro con il Messico. "La decisione è arrivata dalla Corte d'appello del Quinto Circuito, che ha ribaltato la decisione di un Tribunale inferiore e ci ha dato il via libera per la costruzione di una delle più grandi sezioni del muro di cui c'è disperato bisogno alla frontiera meridionale. Segui su affaritaliani.it

Alienazione parentale - la Corte d’Appello dà ragione a Laura Massaro. Una sentenza che conforta : Il 2020 comincia con una buona notizia per i diritti dei bambini. La Corte d’Appello del Tribunale di Roma si è pronunciata a favore di Laura Massaro contro l’allontanamento coatto del figlio deciso dal Tribunale dei minorenni. Una sentenza che ha riconosciuto il diritto dei bambini ad essere ascoltati, come raccomandano l’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e l’articolo 6 della Convenzione ...

Presidente Corte d’Appello : “Cittadella Giudiziaria - tutto ok” (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – “La cittadella Giudiziaria è sicura ed il lavoro procede all’interno delle aule in maniera ordinaria”. Le rassicurazioni arrivano dalla Presidente della Corte d’Appello Iside Russo, all’indomani delle polemiche che erano esplose sul nuovo palazzo di giustizia per delle infiltrazioni d’acqua avvenute in una giornata di eccezionali precipitazioni meteorologiche e che, come ha ricordato però la stessa ...

Processo carabinieri : Corte Appello respinge ricusazione nei cionfronti di un giudice : La ricusazione riguardava in particolare l'incarico ricoperto in passato dal giudice Bouchard come presidente di Rete Dafne Italia, una onlus per l'assistenza alle vittime di reati,