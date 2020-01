Imma Pirone di Un posto al sole lavora in una ditta di pulizie: ‘Lo faccio a testa alta’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Il pubblico televisivo la conosce come Clara, la cameriera che in Un posto al sole seduce Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ma nella vita reale Imma Pirone, 32 anni di Torre del Greco, fa anche un altro lavoro molto lontano dai set e dalle luci della ribalta. L’attrice infatti aiuta la madre a pulire scale e ballatoi dei condomini della zona vesuviana. View this post on Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f3ac.png" alt=" Leggi la notizia su tvzap.kataweb

