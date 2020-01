Il Csm lacerato dalle correnti si spacca sul procuratore di Roma. Lo Voi in pole (Di martedì 14 gennaio 2020) È ancora tutta in salita la strada per la designazione del procuratore di Roma. E il Csm resta diviso sui nomi. Nonostante il terremoto dell’inchiesta sulle nomine, nonostante le promesse di voltare pagina quando la magistratura era precipitata nel suo periodo più buio. Nonostante la procura della Capitale sia senza capo dall′8 maggio 2019, giorno del pensionamento di Giuseppe Pignatone.Il caos che ha travolto le toghe l’anno scorso, e che aveva tra i nodi principali proprio gli accordi sottobanco sugli uffici inquirenti di Roma, non è bastato alla quinta commissione di palazzo dei Marescialli per convergere su un nome solo, il più possibile condiviso. La spaccatura di oggi, l’ennesima per l’organo di autogoverno delle toghe, pesa di più proprio perché arriva dopo mesi febbrili, dai quali la magistratura aveva ... Leggi la notizia su huffingtonpost

