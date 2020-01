Gran Bretagna, Johnson dice no a un nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia (Di martedì 14 gennaio 2020) Non ci sarà un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Il premier britannico, Boris Johnson, ha risposto negativamente alla richiesta avanzata dal primo ministro scozzese Nicola Sturgeon: "I cittadini scozzesi hanno votato per restare insieme nel nostro Regno Unito, un risultato che sia il governo scozzese che quello britannico si impegnano a rispettare". Leggi la notizia su fanpage

