Fossa comune in Messico, scoperti i cadaveri di almeno 29 persone (Di martedì 14 gennaio 2020) Continua la strage in Messico, dove soldi sporchi e interessi illeciti danno vita a un sistema corrotto e manovrano il business nazionale. Nel settembre 2018 erano rinvenuti 166 cadaveri nello Stato costiero di Veracruz. I corpi pare fossero stati sepolti 2 anni prima. Si trattava di una delle più grandi fosse comuni scoperte in Messico, dove i cartelli della droga fanno stragi e seppelliscono in massa i loro “nemici”. 42 le persone senza vita ritrovate nell’ottobre 2019. Ora un nuovo orrore e tanta indignazione per il ritrovamento di un’altra Fossa comune in Messico. All’interno si contano almeno 29 cadaveri. Fossa comune in Messico: il ritrovamento Nelle prime ore di martedì 14 gennaio i procuratori dello Stato messicano occidentale di Jalisco hanno fatto sapere di aver trovato altri 29 corpi privi di vita in una Fossa comune. Nella stessa area lo scorso ... Leggi la notizia su notizie

