Durigon: "Nobel per la pace a Salvini? Ne sono ancora assolutamente convinto" (Di martedì 14 gennaio 2020) L’ex sottosegretario leghista al Lavoro e parlamentare Claudio Durigon conferma: "Se è vero che avevo proposto il Nobel per la pace a Salvini? assolutamente sì e ne sono ancora convinto. Salvini ha difeso i diritti degli italiani ed evitato molte morti che avvenivano in mare. Anche ora potrebbe essere assolutamente candidato al Nobel per la pace, anche oggi col decreto sicurezza abbiamo evitato tante morti". Il deputato del Carroccio lo ha detto a Un Giorno da Pecora.A giugno scorso, quando il governo gialloverde era in sella e Salvini ricopriva la carica di capo del Viminale al grido di "porti chiusi", dalla vice presidente del partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland era partita la provocazione: "Come ministro dell'Interno italiano, ha apportato un grande contributo alla sicurezza ed alla stabilità dell'Europa. Con la chiusura dei confini italiani ha ... Leggi la notizia su blogo

