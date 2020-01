Due treni della metropolitana di Napoli si scontrano, chiuse fermate (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente ferroviario nella metropolitana di Napoli: due treni si sono scontrati tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola sulla Linea 1. Disagi per i passeggeri e feriti. Uno dei due treni non avrebbe rispettato lo Stop, ma è ancora presto per poter spiegare con esattezza cosa è accaduto sulla linea 1 della metropolitana di … L'articolo Due treni della metropolitana di Napoli si scontrano, chiuse fermate proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

corrierece : Napoli. Scontro tra due treni: 9 feriti, due in condizioni serie - - - FRANCESC0PAGANO : RT @RepubblicaTv: Napoli, scontro tra due treni: i primi soccorsi e i feriti -