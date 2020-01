Costiera amalfitana, strada riaperta e collegamenti regolari (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMaiori (Sa) – Da stamattina, martedì, il traffico sulla strada statale 163 – amalfitana scorre in maniera regolare. Messa in sicurezza l’area interessata dalla grossa frana, l’arteria è stata quindi riaperta alla doppia circolazione. I pendolari diretti, in particolare, verso Salerno hanno potuto quindi tornare alle vecchie abitudini, soprattutto nell’utilizzo degli autobus Sita (foto). Contestualmente è stato sospeso il servizio di collegamento via mare da parte della società Travelmar (LEGGI QUI) la cui sperimentazione aveva comunque portato a risultati positivi per la collettività. L'articolo Costiera amalfitana, strada riaperta e collegamenti regolari proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

