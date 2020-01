Calciomercato Roma, scambio con l’Inter: sul piatto Politano e Spinazzola (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma e Inter sono vicine alla conclusione dello scambio Politano-Spinazzola: tutti i dettagli dell’operazione Roma e Inter sono vicine alla fumata bianca per lo scambio Politano-Spinazzola. Come riportato da Sky Sport, l’operazione è ben avviata e domani potrebbe essere definita dai due club. Entrambi i calciatori sono valutati 25 milioni di euro. Si lavora sulle formule dei trasferimenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

