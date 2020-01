Calciomercato, i botti della notte: sorpresa Milan per l’attacco, affare Genoa-Samp, inserimento della Fiorentina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono ore caldissime sul fronte Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si rinforzano per le prossime sessioni di gennaio ma anche per la prossime stagione. Interessanti trattative durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’, appuntamento serale con Sky Sport. Scambio Politano-Spinazzola, valutazioni simili di circa 25 milioni di euro, ultimi dettagli sugli ingaggi, visite mediche previste nella giornata di domani. Poi l’Inter chiuderà per Giroud, i nerazzurri hanno offerto 10 milioni al Tottenham per Eriksen, per il momento non c’è ancora accordo. Il Milan sta pensando all’attaccante della Roma Under, non c’è l’intensa ma sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Per la cessione di Rodriguez i rossoneri hanno chiesto al Psv un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Amrabat non è ancora ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

