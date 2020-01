Tuttosport: Verdi contestato, il Torino userà il pugno i ferro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tuttosport parla di Simone Verdi e del difficile momento dell’ex calciatore del Napoli, contestato dai tifosi. Il comportamento di Simone dopo la sostituzione contro il Bologna è ritenuto inaccettabile dal club torinese “Un post su Instagram non basta. Non stavolta, non in questa forma: «Vittoria molto importante contro un avversario difficile da affrontare! Orgoglioso di questo gruppo». Simone Verdi, infatti, si è dimenticato gli elementi più importanti per redimersi: le scuse. Quando Walter Mazzarri al quarto d’ora della ripresa lo richiama per inserire Diego Laxalt, lui commette errori in serie: si avvicina con fare cupo a bordocampo, non saluta il suo allenatore, scaglia con forza una bottiglietta per terra e si dirige verso gli spogliatoi. Prima di imboccare il tunnel, si concede pure un palese gesto di stizza rivolto verso il terreno di gioco: non c’è bisogno di ... Leggi la notizia su ilnapolista

