The Good Fight, torna Michael J. Fox ma per Julianna Margulies il problema è sempre economico (Di lunedì 13 gennaio 2020) La quarta stagione di The Good Fight arriverà prossimamente negli Stati Uniti su CBS All Access, piattaforma di streaming a pagamento di CBS, e in Italia su TIMVision ma non vedrà, nemmeno in questa stagione, la presenza di Julianna Margulies.La questione sembra abbastanza ridicola ormai, lo spinoff di The Good Wife non ha alcun bisogno di un cameo breve o lungo che sia della vecchia protagonista, ma i creatori Robert e Michelle King, così come la stessa attrice, a ogni occasione pubblica si sentono proporre la stessa domanda. La curiosità è tutta nella risposta che dopo l'argine rotto lo scorso anno da Margulies, è sempre legata a una questione economica.The Good Fight, torna Michael J. Fox ma per Julianna Margulies il problema è sempre economico pubblicato su TVBlog.it 13 gennaio 2020 11:51. Leggi la notizia su blogo

