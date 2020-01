Rai, Salini formalizza le proposte di nomina alle direzioni di rete e generi: Rai1 a Coletta, seconda rete a Di Meo e Calandrelli per Rai3 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono finalmente arrivate le proposte di nomina dall’ammistratore delegato Rai, Fabrizio Salini, per le direzioni di rete e generi. Dovranno essere approvate martedì dal consiglio di amministrazione di Viale Mazzini. Dopo un dibattito durato mesi, con il numero uno che il 18 dicembre scorso denunciava lo stato di un’azienda “paralizzata” dai veti incrociati dei partiti, si scioglie quindi il primo nodo sul cambio di assetto della rete pubblica. Mancano però ancora le nomine ai telegiornali, su cui da tempo preme il Partito democratico che, con la sponda dei renziani e chiamando in causa il calo degli ascolti, punta a stringere i tempi per rivedere i vertici dell’informazioni, considerati ancora frutto della vecchia maggioranza gialloverde. Salini prova a resistere alle pressioni, concentrandosi sui cambi a reti e generi che considera nel segno dell’equilibrio: su ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

