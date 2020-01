Pomeriggio Cinque sotto accusa: violato il codice Media e Minori (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il comitato d’applicazione del codice Media e Minori ha fatto sapere che nelle puntate di Pomeriggio Cinque del 15 e del 18 ottobre sarebbero state violate le normative previste dal codice. Pomeriggio Cinque sotto accusa Al programma di Barbara D’Urso, in una fascia oraria per altro non protetta, sarebbero state trasmesse immagini “svilenti” per la figura femminile. Lo ha fatto sapere il comitato d’applicazione del codice Media e Minori, e la notizia è stata diffusa dal telegiornale. La messa in onda di tali immagini sarebbe stata ritenuta diseducativa per il pubblico di Minori e pertanto avrebbe rivelato “l’inadeguatezza dei modelli femminili proposti dal programma ad un pubblico Minorile.” Protagonista della puntata f l’ex attrice a luci rosse Malena – che mostrò al pubblico le proprie tecniche di seduzione – mentre per il ... Leggi la notizia su notizie

fabio_ricci : Oggi a Port au Prince verso le cinque di pomeriggio un clima strano, tanto vento, nuvole e polvere...e poi questo n… - Alex_Conte : Dimentica di mettere la protezione solare, ustionato gravemente spettatore di Pomeriggio Cinque - gaxdestination : @Gianni_Pisa ?????????????????????? Prossimamente su: ??? Pomeriggio Cinque ??? Live Non è la D'Urso ??? La Pupa e il Secch… -