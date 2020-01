Parma Lecce 2-0: cronaca e tabellino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Allo Stadio Tardini, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Lecce si sono affrontate nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. Prima una zuccata di Iacoponi, poi una stoccata mancina di Cornelius: i ducali battono i Leccesi con due gol nel secondo tempo. Il Parma sale a quota 28 punti, a -1 dalla zona Europa. Il Lecce resta quartultimo a +1 dalla zona retrocessione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Lecce 2-0 MOVIOLA 3′ Ci prova Mancosu – Azione personale del numero 8 e tiro-cross respinto da Sepe. 18′ Mancino di Falco – Ci prova il numero 10 giallorosso con un sinistro da fuori, Sepe blocca. 36′ Occasione Petriccione – Tentativo del centrocampista del Lecce sul cross ... Leggi la notizia su calcionews24

