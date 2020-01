Pallanuoto: successo importante per l’under 17 del Posillipo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Riprende il Campionato Nazionale Under 17 “A” e torna a vincere il CN Posillipo, stavolta a Palermo, nell’intricata trasferta dell’Olimpionica. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da Gennaro Mattiello, che espugnano Palermo e seguono il CC Ortigia al secondo posto in classifica. Silipo e compagni (tra i quali è mancato per tre tempi Santangelo, febbricitante) non hanno un perfetto approccio al match, che si trascina con un discreto equilibrio sino al terzo periodo, nel quale i rossoverdi riescono a creare il break decisivo. Le reti di Somma e Gargiulo, seguite da quelle del capitano, piazzano l’allungo sui palermitani che non riescono a rientrare nemmeno negli ultimi 8′ di gioco, con il passivo che si allarga sino al 4-8 conclusivo. Un successo che permette ai posillipini di ... Leggi la notizia su anteprima24

