Pago ha un ripensamento su Serena al GF Vip: “Non posso essere contaminato” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Pago pensa a Serena Enardu e confessa: “Devo capire se…” Serena Enardu continua ad essere un chiodo fisso per Pago. Al Grande Fratello Vip il cantante si è confidato con Barbara Alberti nella notte ammettendo: “Devo capire se ho la forza di dimenticare una cosa del genere”. In queste ore Pacifico Settembre continua a pensare alla sua vita sentimentale, alla dichiarazione d’amore di Serena Enardu di venerdì scorso e alle scuse ricevute dall’ex compagna. La confusione sembrerebbe essere sovrana al GF Vip. Pago ha ammesso che il cuore lo porterebbe da Serena, mentre la ragione continuerebbe a frenarlo. L’artista ha confessato a Barbara Alberti di essere rimasto male quando il pubblico ha deciso di non fare restare la Enardu nel reality per una settimana, sottolineando però di non essere sicuro se quei sette giorni ... Leggi la notizia su lanostratv

SakenRusso : Ripensamento da #GFVIP? Pago si merita questa esperienza da solo. Punto. ?? #gfvip4 -