Oscar 2020: tutti i record delle nomination, da John Williams a Martin Scorsese (Di martedì 14 gennaio 2020) Le nomination agli Oscar 2020 hanno permesso ad alcuni artisti. come John Williams e Martin Scorsese, di stabilire nuovi record. Le nomination agli Oscar 2020 hanno permesso di stabilire alcuni record grazie alle scelte compiute dai membri dell'Academy e tra i nomi che hanno scritto una nuova pagina nella storia dei premi ci sono anche John Williams e Martin Scorsese. Nonostante la discussa assenza di Greta Gerwig nella rosa dei possibili vincitori nella categoria Miglior Regista, il numero di donne nominate non è mai stato così alto: ben 62. Gli Oscar 2020 hanno poi portato Martin Scorsese a diventare il regista ancora in vita con il maggior numero di candidature: ben nove. Il compositore John Williams ha invece raggiunto la ... Leggi la notizia su movieplayer

