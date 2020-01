Nomine Rai 2020: domani Coletta a Rai1, Di Meo a Rai2, Calandrelli a Rai3 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fabrizio Salini, ad della Rai, avrebbe deciso per le Nomine dei nuovi direttori di rete. domani, in Consiglio di amministrazione saranno annunciati Stefano Coletta alla direzione di Rai1, Ludovico Di Meo alla direzione di Rai2 e Silvia Calandrelli alla direzione di Rai3. Michele Anzaldi, Vigilanza Rai, commenta: "Mi sembra una cosa gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare nulla". Leggi la notizia su tv.fanpage

AndreaOrlandosp : Oggi,non smentita,la stampa scrive dell’intenzione del dg RAI di dimettersi “perché non gli fanno fare le nomine”.… - Affaritaliani : Rai, Salini sostituisce De Santis Ecco i nuovi direttori di Rete - Affaritaliani : Nomine Rai: esclusiva Affari, AD Salini sostituisce Teresa De Santis -