Morbius, nel trailer appare Michael Keaton: sarà Vulture? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con il debutto del primo trailer di Morbius, nuovo film dello Spider-Verse di Sony, scopriamo uno speciale cameo di Michael Keaton. Ha debuttato da pochissimo il primo trailer di Morbius, l'antieroe Marvel che sarò protagonista del prossimo film targato Sony Pictures, nel quale vediamo anche un cameo di Michael Keaton. L'attore, infatti, è conosciuto anche per il ruolo di Vulture, villain che i fan hanno avuto modo di conoscere in Spider-Man: Homecoming. Nello specifico, nel trailer ufficiale a un certo punto una voce comincia a parlare con il Dott. Morbius, rivelandosi essere proprio quella di Michael Keaton: "Michael Morbius. Stanco di fare il bravo ragazzo, eh? Come va, dottore?" L'attore appare quindi sullo schermo, apparentemente indossando una tuta EMT per interagire ... Leggi la notizia su movieplayer

Morbius : nel film ci sarà anche Spider-Man? : Ci sarà anche Spider-Man in Morbius , il vampiro vivente, il film con Jared Leto di cui è stata annunciata l'uscita del trailer a breve. Ci sarà anche Spider-Man nel film su Morbius , il vampiro vivente, in uscita a fine luglio negli Stati Uniti? È quello che suggeriscono i media americani, sulla base di nuovi voci a proposito di un legame più stretto tra il franchise della Sony incentrato sugli antagonisti del Tessiragnatele e gli eventi del ...

Morbius : Jared Leto nella prima immagine del film : Ferocissimo e mostruoso, ecco Jared Leto nei panni di Morbius in quella che è la prima foto del film; il trailer è in arrivo la prossima settimana! La prima immagine leaked di Jared Leto nel ruolo di Morbius è stata svelata questa mattina e ci mostra l'attore americano in una trasformazione ancora più estrema rispetto a quelle a cui ci aveva abituato fino ad ora. Occhi rossi e iniettati di sangue, ferocissimo e mostruoso, con i suoi denti ...

