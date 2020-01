Meloni, contro il «monologo strapagato» di Rula Jebreal a Sanremo, fa il paragone con Mario Giordano (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Rai non è abbastanza sovranista, evidentemente. Giorgia Meloni, intervistata da Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7, parla anche del palinsesto del servizio pubblico, criticando la mossa di scegliere Rula Jebreal come una delle ospiti del prossimo Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, se la prende contro gli autori e i vertici Rai che, dopo una prima retromarcia, hanno dato il loro via libera alla presenza della giornalista di origini palestinesi sul palco dell’Ariston. LEGGI ANCHE > Rula Jebreal, attacco sovranista contro la sua probabile partecipazione al Festival di Sanremo Giorgia Meloni parla di Rula Jebreal «Se Rula Jebreal va a Sanremo come conduttrice, non ho nulla in contrario. Tuttavia – prosegue Giorgia Meloni – se fa un monologo, a spese dei contribuenti e superpagato, senza ... Leggi la notizia su giornalettismo

