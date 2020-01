La settimana cruciale di Conte in Medio Oriente: l’asse con Putin e Erdogan sulla Libia e il vertice al Cairo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli scenari di guerra in Libia e in Medio Oriente e la rispettiva posizione dell’Unione europea sono al centro delle azioni geopolitiche delle ultime settimane. Soprattutto sul primo versante, nonostante le mosse tardive e gli incidenti diplomatici, l’Italia sembra essere decisa a tornare in corsia. Oggi, 13 gennaio, il premier Giuseppe Conte è atteso ad Ankara per lavorare alla tregua con Turchia e Russia. Dopo un primo trilaterale fallito tra Conte, il generale della Cirenaica Khalifa Haftar e il capo del governo di accordo nazionale con base a Tripoli, Fayez al Sarraj, il premier italiano ha incassato un primo accordo per il cessate il fuoco tra le due parti incontrando i due leader separatamente. Ma sarà a Mosca oggi che i due leader libici dovrebbero consolidare i dettagli. Palazzo Chigi Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra il Presidente ... Leggi la notizia su open.online

