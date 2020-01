In programma ben 5 iPhone 2020: le differenti dimensioni di ciascuna versione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà un anno decisamente intenso in casa Apple per quanto concerne la nuova proposta di smartphone per gli utenti legati alla mela morsicata, se pensiamo al fatto che toccheremo con mano non meno di cinque iPhone 2020. Vanno in questa direzione, infatti, i rumors che hanno preso piede oggi 13 gennaio in Italia, con un approfondimento necessario dopo le voci che vi avevamo riportato ad inizio anno sempre sulle nostre pagine. Proviamo a capire in quale direzione stiano andando le previsioni. Le differenze tra le cinque versioni di iPhone 2020 in programma Un contributo interessante sulle diverse tipologie di iPhone 2020 che siamo destinati a toccare con mano nei prossimi mesi arriva direttamente da Gizchina, secondo cui l'idea di Apple sarebbe quella di lanciare sul mercato dispositivi in grado di soddisfare le esigenze di tutti sotto questo punto di vista. Per la cronaca, tutto ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : In programma ben 5 iPhone 2020: le differenti dimensioni di ciascuna versione - ClickBurger : @eurodisgusto @eurodisastro @nuova_venezia A dire la verità ho già detto mille volte che Zaia è stato votato con qu… - RosinaBlo : No ma,seriamente,sta scema vuole andarsene in Siria! Dico, qui andiamo ben oltre il concept del programma.sta ragaz… -