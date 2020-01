Grande Fratello VIP 2020, Salvo Veneziano squalificato (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inqulini della casa" è la motivazione diramata dal Grande Fratello che porta alla squalifica ufficiale di Salvo Veneziano dal reality show in seguito alle forti affermazioni fatte verso due concorrenti recluse ora in casa: Elisa de Panicis e Paola di Benedetto.Il comunicato è stato ufficializzato nel tardo pomeriggio di oggi, 13 gennaio 2020. Il provvedimento, si legge "è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma". La moglie del pizzaiolo, lo aveva difeso prima in un post via instagram, poi durante Pomeriggio cinque nella puntata odierna. Salvo Veneziano, la moglie a Pomeriggio 5 dopo le frasi choc: “E’ amico delle donne” ... Leggi la notizia su blogo

