Domani stop a veicoli più inquinanti e a diesel Euro 6 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e’ stata disposta per la giornata di Domani, martedi’ 14 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL “Fascia Verde”. La limitazione riguardera’ tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”. Cosi’ in una nota il Campidoglio. Il provvedimento (oltre ai divieti gia’ previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) stabilisce anche dalle ore 7.30 alle 20.30 la ... Leggi la notizia su romadailynews

