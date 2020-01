Come funziona la "dinner cancelling". La dieta che ha fatto dimagrire Fiorello in poche settimane (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da punizione d’altri tempi, a stile di vita salutare: saltare la cena - o dinner cancelling - è un metodo sempre più usato per dimagrire e contrastare l’invecchiamento; se ne parla soprattutto ora, dopo che Fiorello ha confessato di averlo seguito con successo per poche settimane.Ideato da Dieter Grabbe, personal trainer ed esperto di alimentazione e di salute naturale, il programma - che non si limita però al solo digiuno serale ma è un regime alimentare da seguire fin dalla colazione - si rifà agli studi di Roy Walford, pioniere degli studi sulla longevità attraverso la riduzione calorica. “Il dinner cancelling - spiega Grabbe nel suo libro pubblicato in Italia da Edizioni Red - attiva le cosiddette molecole heat shock, molecole che fanno in modo che le strutture proteiche del corpo abbiano la forma giusta e funzionino ... Leggi la notizia su huffingtonpost

