Capgemini-Federico II: via alla prima 5G Academy (Di lunedì 13 gennaio 2020) Capgemini ha annunciato l’avvio della prima edizione della 5G Academy, il primo programma di formazione in Italia in ambito 5G e digital transformation in collaborazione con università degli studi di Napoli Federico II, Tim e Ptc (Parametric technology corporation). La ricerca di talenti in quest’area è, infatti, destinata ad aumentare rapidamente, dal momento che le società del comparto industriale considerano la connettività 5G uno dei principali abilitatori della digital transformation e intendono implementare questa tecnologia entro due anni dalla sua diffusione sul mercato. Il corso coinvolgerà 30 laureandi e laureati provenienti da differenti percorsi di studi e con propensione al digitale e all’imprenditorialità e avrà una durata totale di sei mesi, nei quali sono previsti due mesi di progetti sul campo supportati dai partner per lo sviluppo di business case. I ... Leggi la notizia su ildenaro

