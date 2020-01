Bruno Lauria e Guido Grassi: una fine spaventosa. Tragedia a Genova (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due persone sono morte carbonizzate la scorsa notte a Genova nell’incendio dell’auto su cui viaggiavano che si è capovolta. Una terza persona è stata salvata da un passante. Tragico destino per due uomini che si erano conosciuti sul posto di lavoro. Guido Grassi, 68 anni, si era offerto di dare un passaggio al cameriere di … L'articolo Bruno Lauria e Guido Grassi: una fine spaventosa. Tragedia a Genova proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

