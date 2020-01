Uomo travolto da treno in corsa: probabile un gesto estremo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Cipriano D’Aversa (Ce) – Ha tutte le sembianze del gesto volontario quello messo in atto da un Uomo che, questa mattina, avrebbe deciso di farsi travolgere da un treno in corsa lungo la linea tra Aversa e Villa Literno. La volontarietà si desume dal racconto di alcuni testimoni che stavano attraversando il ponte della ferrovia, nel territorio di San Cipriano d’Aversa. Non si conoscono le cause nè è stato possibile risalire all’identità dell’Uomo. Per questo stanno andando avanti le indagini della Polfer di Villa Literno. Ovvio il caos che si è generato con i treni della tratta Napoli – Roma che hanno subito forti rallentamenti. L'articolo Uomo travolto da treno in corsa: probabile un gesto estremo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

