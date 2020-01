Un uomo, multimilionario è alla ricerca di 10 persone che vogliano vivere con lui a costo zero nella sua villa da sogno (Di domenica 12 gennaio 2020) Un uomo, Karl Reipen, tedesco conosciuto come “re del caffé freddo” vive in Nuova Zelanda dove ha costruito una villa da mille e una notte. L’uomo, che è multimiliardario, soffre molto di solitudine e allora ha messo un annuncio per convivere con 10 persone nella sua villa meravigliosa. L’uomo, infatti, nonostante viva nel lusso, non riesce a godere appieno della sua situazione perché la solitudine lo intristisce molto. La sua villa vale 5,6 milioni di dollari e Karl la vuole condividere con 10 persone che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Questa dieci persone potrebbero vivere in appartamentini separati e godere di autonomia, potrebbero passeggiare per tutta la tenuta, pescare e nuotare. L’offerta è decisamente allettante e pare strano che quest’uomo tedesco così ricco non abbia dei parenti ai quali far godere la sua ricchezza. Karl preferisce persone ... Leggi la notizia su baritalianews

