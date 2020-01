Se (anche) Brad Pitt ammette: «La mia vita privata è un completo disastro» (Di domenica 12 gennaio 2020) Golden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittBrad Pitt, 56 anni, ha appena vinto un Golden Globe. Produttore, attore, fa parte dell’Olimpo di Hollywood da almeno 30 anni. Ma se la carriera è alle stelle, lo stesso non si può dire del privato. Tanto che Pitt se lo dice da solo: «Sono cibo per i magazine spazzatura. Probabilmente perché la mia vita personale è un completo disastro», ha fatto sapere incredibilmente sincero in una puntata del podcast Marc Maron’s “WTF”. Due chiacchieratissimi divorzi alle spalle – Jennifer Aniston prima, Angelina Jolie dopo – una complicata gestione dei sei figli che condivide con il premio Oscar (il maggiore Maddox non lo sentirebbe da mesi), un immenso patrimonio ancora da dividere. In più lo scorso settembre, l’attore ha ammesso in ... Leggi la notizia su vanityfair

