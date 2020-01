Ricaricare lo smartphone di notte, fatti e misfatti sulle batterie (Di domenica 12 gennaio 2020) Ricaricare lo smartphone di notte è o meno dannoso per la batteria e quindi anche pericoloso? È solo una delle tante domande che ogni giorno i proprietari di smartphone si pongono e pongono in rete.La ricarica della batteria è uno degli argomenti più discussi anche a causa della durata esigua a cui ci siamo dovuti adeguare con l’arrivo sul mercato dei dispositivi intelligenti.La più classica delle domande riguarda soprattutto le modalità della prima ricarica, ma anche per quanto tempo occorre effettuare la ricarica, se occorre farla scaricare o Ricaricare completamente oppure come ottenere la massima durata.La vita della batteriaPrima di analizzare in dettaglio il miglior modo di utilizzare una batteria dello smartphone, occorre comprendere che tutte le batterie sono destinate a morire in conseguenza al processo chimico che consente di generare energia elettrica.Chiarito questo, ... Leggi la notizia su pantareinews

