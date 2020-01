Papa Ratzinger contro i preti sposati: “Celibato è indispensabile, non posso tacere” (Di domenica 12 gennaio 2020) In un libro scritto a quattro mani con il cardinale Sarah, Benedetto XVI mette nero su bianco le sue idee: "Celibato indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita". Sullo sfondo il sinodo sull'Amazzonia e le aperture al sacerdozio per i coniugati. Leggi la notizia su fanpage

