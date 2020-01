Meteo, le previsioni per lunedì 13 gennaio: stabilità e blocco atmosferico (Di domenica 12 gennaio 2020) Le previsioni Meteo per lunedì 13 gennaio vedono un tempo ancora stabile con qualche irregolarità al Sud Il ciclone delle Azzorre che si sta abbattendo sull’Europa Occidentale porterà tempo stabile sulle regioni alpine, mentre l’alta pressione africana sul Sud Italia arrecherà qualche instabilità. Il passaggio di un vortice ciclonico porterà al peggiorare del tempo, con … L'articolo Meteo, le previsioni per lunedì 13 gennaio: stabilità e blocco atmosferico proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

