LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: Yule trionfa davanti a Kristoffersen, 19° Gross (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.26 Kristoffersen è primo anche nella classifica di Coppa del Mondo di Slalom con 322 punti, seguito da Yule a 290. Il norvegese, pur meno dominante rispetto al passato, è in testa ovunque… 14.23 In classifica generale tenta la fuga Kristoffersen, primo con 611 punti, seguito da Pinturault (533), Kilde (519) e Dominik Paris (454). L’azzurro non gareggia da Bormio, il calendario non gli dà una mano. Dal prossimo fine settimana dovrà ricominciare a macinare punti a Wengen. Noi ci crediamo ancora. 14.20 4° Zenhaeusern, 5° Muffat-Jeandet, seguono Strasser, Gstrein, Pinturault, Meillard e Foss-Solevaag. 19° Gross, 20° Maurberger. 14.19 VINCE Yule! Lo svizzero centra il bis dopo Madonna di Campiglio! Esplode la folla di Adelboden. Yule ha preceduto ... Leggi la notizia su oasport

