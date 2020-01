Legge elettorale, fari puntati su Consulta e referendum (Di domenica 12 gennaio 2020) Cresce l'attesa per la decisione della Corte Costituzionale che, mercoledi' prossimo, dovra' decidere se dichiarare ammissibile la proposta di referendum sulla Legge elettorale: il quesito, formulato da 8 Consigli regionali, punta ad abolire la quota proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali sia alla Camera che al Senato. I giudici della Consulta avvieranno il loro esame nella camera di consiglio fissata per la mattina del 15 gennaio: la Corte (relatore sara' il giudice Daria de Pretis) dovra' verificare se l'iniziativa referendaria - proposta da Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria - sia conforme o meno al dettato costituzionale sancito dall'articolo 75 della Carta. Se anche la Consulta - come gia' fatto dalla Cassazione che il 20 novembre dichiaro' "conforme alle norme di Legge" la richiesta di referendum ... Leggi la notizia su ilfogliettone

